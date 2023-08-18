Apertura dell'inchiesta pubblica ambientale
Data di pubblicazione: 20 giugno 2022
La consultazione per l'inchiesta pubblica ambientale è lanciata!
Dite la vostra sull'inchiesta pubblica sull'autorizzazione ambientale fino al 20 luglio compreso. Invia la tua recensione online QUI.
È inoltre possibile consultare i documenti del fascicolo, il calendario delle permanenze e fissare un appuntamento online per entrambi organizzati in video.
I documenti del file possono essere consultati anche sul sito web del progetto.