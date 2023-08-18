[Info-Lavoro] Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Data di pubblicazione: 22 febbraio 2023

Proseguimento dei lavori preparatori per la costruzione della linea di autobus T Zen 5.

Qual è il lavoro da fare?

L'obiettivo è quello di preparare le aree di cantiere in modo che i concessionari (acqua, elettricità, gas, ecc.) possano eseguire lavori di deviazione della rete.

Per questo, avverrà in particolare la demolizione della mediana centrale, la rimozione dell'arredo urbano, l'installazione di illuminazione temporanea e il taglio degli alberi.

Quanto dureranno?

I lavori si svolgeranno dalla fine di febbraio 2023 e per un periodo di circa 2 mesi in modo discontinuo.

Quali cambiamenti di traffico sono previsti?

Il traffico è mantenuto in entrambi i sensi di marcia, tuttavia questi cantieri mobili di varie dimensioni possono richiedere:

• Riduzioni puntuali della larghezza stradale, con divieto di sosta

• La possibile attuazione di una circolazione alternata puntuale

• Deviazione di percorsi pedonali e ciclabili

