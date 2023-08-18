[Info-Lavoro] Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 22 febbraio 2023
Proseguimento dei lavori preparatori per la costruzione della linea di autobus T Zen 5.
Qual è il lavoro da fare?
L'obiettivo è quello di preparare le aree di cantiere in modo che i concessionari (acqua, elettricità, gas, ecc.) possano eseguire lavori di deviazione della rete.
Per questo, avverrà in particolare la demolizione della mediana centrale, la rimozione dell'arredo urbano, l'installazione di illuminazione temporanea e il taglio degli alberi.
Quanto dureranno?
I lavori si svolgeranno dalla fine di febbraio 2023 e per un periodo di circa 2 mesi in modo discontinuo.
Quali cambiamenti di traffico sono previsti?
Il traffico è mantenuto in entrambi i sensi di marcia, tuttavia questi cantieri mobili di varie dimensioni possono richiedere:
• Riduzioni puntuali della larghezza stradale, con divieto di sosta
• La possibile attuazione di una circolazione alternata puntuale
• Deviazione di percorsi pedonali e ciclabili