Retrospettiva in immagini dell'anno 2023

Segnato dall'avanzamento dei lavori di concessione e preparatori, rue Léon Geffroy, quai Jules Guesde o avenue de Lugo, il progetto Tzen 5 continua il suo viaggio!

Parallelamente, i progetti di sviluppo della ZAC Paris Rives Gauche, ZAC Ivry Confluences, ZAC Seine Gare Vitry e ZAC des Ardoines stanno diventando più chiari. Il lavoro svolto (sito pulito, segnaletica, strade) consentirà all'autobus Tzen 5 di offrire un servizio mirato e ottimizzato per i futuri abitanti dei quartieri.