19 stazioni, altrettanti punti di incontro tra gli utenti e il Tzen 5!

Pensate per scandire il percorso attraverso i 4 comuni serviti, queste stazioni sono più che semplici fermate: incarnano lo spirito della linea, tra modernità, comfort e accessibilità.

Visibili da lontano grazie al loro totem alto 6 metri, e facilmente individuabili grazie al loro rivestimento trasparente, si integrano con forza ed eleganza nel paesaggio urbano. Due alberi piantati su entrambi i lati di ogni molo creano un'atmosfera amichevole e piacevole: ombra e freschezza in estate, forte punto di riferimento visivo tutto l'anno.

In tutte le condizioni atmosferiche, gli utenti sono accolti in uno spazio protetto dalle intemperie grazie a pensiline in vetro, coperte da un tetto e dotate di comodi sedili in legno. L'illuminazione della stazione è distribuita con cura per rafforzare la sensazione di sicurezza e consentire agli utenti di utilizzare i suoi vari servizi e attrezzature: mappe di quartiere e linea, distributore di biglietti, informazioni in tempo reale.

Accessibili a tutti grazie alle rampe alle estremità delle banchine, queste stazioni sono molto più che punti di attraversamento: sono spazi abitativi, pensati per accompagnare l'utilizzo della linea in tutta serenità e semplicità.