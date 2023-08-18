L'uso improprio delle reti
Data di pubblicazione: 21 aprile 2023
A seguito degli studi effettuati per individuare l'esatta ubicazione delle reti, le società concessionarie con reti nel luogo del futuro percorso T Zen 5 intervengono gradualmente.
La loro azione consiste nello spostare le reti (acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni ...) situate sotto le future corsie dedicate alla tua futura linea di autobus, secondo il principio della deviazione sistematica delle reti esistenti situate sotto la piattaforma. Pertanto, in caso di manutenzione della rete, la circolazione del futuro T Zen 5 non sarà disturbata.
Questa prima fase di lavori consentirà di realizzare in una seconda fase i lavori infrastrutturali del T Zen 5 (sviluppo di corsie e stazioni dedicate agli autobus).
Ogni sforzo è fatto per limitare i disagi causati da questi interventi.
Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione durante il lavoro.