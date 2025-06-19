Il sistema di priorità Tzen 5 agli incroci semaforici: come funziona?

Come funziona?

Grazie ai rilevatori installati lungo il percorso, il sistema identifica con precisione l'arrivo dell'autobus. Comanda quindi la gestione dei semafori per dare a Tzen 5 la massima priorità, con una luce verde assicurata in 9 casi su 10 quando circola sul proprio sito. Pertanto, l'autobus può superare gli incroci senza fermarsi o rallentare, il che migliora significativamente la velocità commerciale, stimata in circa 17 km / h sull'intero percorso.

Quali sono i vantaggi per tutti?

• Per i viaggiatori : un autobus più veloce e regolare che limita i ritardi e un tempo di percorrenza garantito.

• Per gli automobilisti : la priorità agli autobus è organizzata in modo tale da non generare blocchi o congestioni. Infatti, la gestione dei semafori ottimizza la fluidità del traffico generale, evitando così che il passaggio dell'autobus disturbi eccessivamente il traffico automobilistico.

• Per l'ambiente e la città: promuovendo l'affidabilità del percorso Tzen 5, questo sistema incoraggia ulteriormente il trasferimento modale dall'auto al trasporto pubblico. Ciò riduce il traffico automobilistico complessivo e quindi diminuisce l'inquinamento e il rumore.

Questo sistema di priorità agli incroci è un aspetto chiave del progetto, che concilia l'efficienza della linea e le condizioni del traffico, a beneficio di tutti gli utenti della strada, ma anche dei residenti locali e degli utenti dello spazio pubblico.