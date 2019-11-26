Cos'è un autobus T Zen?

Data di pubblicazione: 26 novembre 2019

Da quasi 10 anni, Île-de-France Mobilités sviluppa un'offerta di trasporto speciale: gli autobus T Zen. Questa modalità di trasporto combina le prestazioni e la qualità del servizio del tram con la flessibilità dell'autobus.

Frequente, affidabile, prioritario ai semafori, accessibile a tutti e chiaramente identificabile... l'autobus T Zen ha molti vantaggi!

Il T Zen 5 è un progetto innovativo e unico nell'Ile-de-France: i suoi autobus saranno sia biarticolati che 100% elettrici. Promuovendo il trasferimento modale verso veicoli a capacità e rispettosi dell'ambiente, il progetto fa parte dell'ambiziosa politica di Ile-de-France Mobilités in termini di sviluppo sostenibile.

Scopri tutto sui vantaggi del bus T Zen