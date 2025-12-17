Lavori preparatori a Vitry-sur-Seine all'inizio del 2026
Al fine di liberare lo spazio necessario per la creazione della linea Tzen 5 lungo Quai Jules Guesde, i lavori preparatori si svolgeranno tra gennaio e marzo 2026 all'incrocio tra la piattaforma e Rue Constantin, a Vitry-sur-Seine.
Questa operazione, consistente nella demolizione di un edificio, porterà occasionalmente a impatti temporanei sul traffico e sui parcheggi. nel settore. L'accesso alle imprese e alle abitazioni sul lungomare rimarrà garantito.
Vi invitiamo a consultare l'Info Travaux per conoscere i dettagli di questo lavoro.