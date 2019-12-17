L'autobus Tzen 5 nel cuore della Confluence

Data di pubblicazione: 17 dicembre 2019

L'autobus Tzen 5 sarà integrato nel cuore della ZAC di Ivry Confluences, servendo il più vicino possibile alle sue future abitazioni e attività attraverso tre stazioni Gambetta*, Gunsbourg* e Bain*.

La città di Ivry-sur-Seine e SADEV 94, proprietari di questo progetto di sviluppo, stanno attualmente creando nuove strade. Tra questi, la corsia Ciblex e il Cours Sud ospiteranno la piattaforma dell'autobus Tzen 5.

Lo sapevate?

Lunedì 16 dicembre è stato inaugurato il luogo di consultazione dedicato all'intero progetto urbano di Ivry Confluences: La Miroiterie.

Per scoprirlo, vai a 110 boulevard Paul Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine.

*I nomi delle stazioni sono provvisori