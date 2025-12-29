Leggi l'ultima newsletter del progetto
Il progetto Tzen5 compie un nuovo passo!
Mentre proseguono i lavori preparatori e le deviazioni della rete lungo il percorso, la costruzione del Centro operativo degli autobus a Choisy-le-Roi procede rapidamente. I lavori di sviluppo della linea inizieranno nell'autunno del 2026, con l'obiettivo di testare e lavorare in bianco alla fine del 2027.
Trova in questa newsletter il calendario delle prossime tappe, lo stato di avanzamento dei vari cantieri e le ultime notizie sul materiale rotabile della futura linea.