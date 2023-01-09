Ottenuta l'autorizzazione ambientale, una buona notizia per il progetto!

Data di pubblicazione: 9 gennaio 2023

Il progetto TZEN5 continua ad andare avanti!

Lo sviluppo di questa nuova linea di trasmissione Tzen 5, che corre lungo la Senna, è stato sottoposto a una procedura preliminare al rilascio dell'autorizzazione ambientale, richiesta ai sensi del biglietto della legge sulle acque.

L'inchiesta pubblica ambientale si è quindi tenuta nell'estate del 2022. A seguito dei pareri favorevoli del commissario inquirente e del CODERST (Consiglio dipartimentale per l'ambiente e la salute e i rischi tecnologici), il 14 dicembre 2022 è stata emessa l'ordinanza di autorizzazione interprefettizia.

Ciò consente l'inizio del lavoro. Ottenere questa autorizzazione è un'ottima notizia per il resto del progetto.