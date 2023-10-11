Il Tzen 5 in foto!

Data di pubblicazione: 11 ottobre 2023

Al Busworld di Bruxelles sono stati svelati i futuri autobus Tzen!

Per i progetti Tzen 5 e Tzen 4 è stato scelto lo stesso "materiale rotabile", ovvero biarticolato di ultima generazione lungo 24m, 100% elettrico con ricarica a terra in meno di 5 minuti!

Biarticolati (24 metri), 100% elettrici e circolanti grazie alla ricarica a terra, gli autobus Tzen 4, che circoleranno tra Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes, saranno identici agli autobus Tzen 5.

Credito fotografico: ©Ile-de-France Mobilités