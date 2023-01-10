Iniziano i lavori preparatori per la costruzione della linea di autobus Tzen 5
Data di pubblicazione: 19 gennaio 2023
Nell'ambito dei lavori preparatori per la costruzione della linea di autobus Tzen 5, alcuni alberi di allineamento devono essere rimossi. Questo lavoro è fondamentale per consentire poi l'installazione della corsia dedicata agli autobus sulla carreggiata.
Mobile, il cantiere si muove avendo cura di limitare il più possibile i disagi causati.
Al fine di tenere conto delle questioni ecologiche, gli interventi vengono effettuati al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli e della riproduzione dei pipistrelli. Il legno degli alberi sarà riciclato.
Per saperne di più, scarica le informazioni sul lavoro.