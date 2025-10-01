Guarda il terzo episodio della serie "The Tzen 5 narrato da... » !

In questo terzo episodio della serie "The Tzen 5 narrato da... ", vai dietro le quinte del futuro Bus Operational Center (COB) insieme ad Ange-Lili Magerand, project manager del dipartimento infrastrutture di Île-de-France Mobilités, e al presidente dell'agenzia Richez, project manager del progetto.

Vero cuore pulsante della futura linea, questo centro ospiterà gli autobus Tzen 5 e garantirà la loro manutenzione quotidiana. Progettato attorno a due assi forti - sostenibilità e prestazioni - combina efficienza operativa, estetica visiva ed esemplarità ambientale.

I lavori, iniziati alla fine del 2024 in Avenue de Lugo a Choisy-le-Roi, stanno procedendo rapidamente e si inseriscono nella dinamica di trasformazione del quartiere, nelle immediate vicinanze del tracciato della linea. La consegna dell'edificio e delle sue strutture esterne è prevista per la fine del 2026.

Credito video: ©16PROD