Una nuova strada per Ivry-sur-Seine!

Data di pubblicazione: 25 novembre 2021

A Ivry-sur-Seine, l'Avenue de l'Industrie è stata completata e aperta a tutti in estate!

Questa nuova strada della ZAC Ivry Confluences, costruita da SADEV 94, ospita già il sito del futuro T Zen 5 e fornirà quindi un servizio al cuore di questo nuovo quartiere in costruzione. Non appena saranno completati i lavori che collegano Avenue de l'Industrie a Place Gambetta, gli autobus e in particolare la linea 25 che prefigura la T Zen 5, utilizzeranno la piattaforma dedicata.

Nel frattempo, il suo paesaggio, la sua pista ciclabile a doppio senso nell'isola centrale e i suoi ampi marciapiedi, sono già la gioia di ciclisti, jogging e camminatori.

Foto © C. Chigot