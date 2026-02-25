Scopri il percorso di Tzen 5 dal cielo!

Da Parigi 13 a Choisy-le-Roi, passando per Ivry-sur-Seine e Vitry-sur-Seine, la linea avrà 19 stazioni nel cuore di nuovi quartieri in piena trasformazione.

Questa panoramica evidenzia i progressi già visibili del sito pulito su diverse porzioni del percorso e la trasformazione urbana intrapresa lungo il percorso.

Collegando centri di attività e strutture pubbliche, promuovendo la mobilità attiva e riqualificando gli spazi pubblici con nuovi layout paesaggistici e ciclabili, Tzen 5 sosterrà e amplificherà la dinamica di trasformazione in atto nel sud-est di Parigi.