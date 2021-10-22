L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Choisy-le-Roi
Zoom sul percorso di Tzen 5 a Choisy-le-Roi
Piano sinottico della linea Tzen5 - sezione Choisy-le-Roi
L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Choisy-le-Roi
Prospettiva (non contrattuale) dell'inserimento di Tzen 5 in Choisy-le-Roi © Artélia_Richez Associés
Dettagli del percorso dello Tzen 5 a Choisy-le-Roi
Il percorso di Tzen 5 termina a sud attraverso Avenue de Lugo, un asse di servizio per il centro della città di Choisy-le-Roi, con una prima stazione a nord del viale (Docteur Roux *) dove sarà situato anche il futuro Bus Operational Center (COB) Tzen 5.
Il progetto Tzen 5 prevede la riqualificazione totale di Avenue de Lugo, strade e marciapiedi. Il traffico sarà ridotto a una corsia per senso di marcia e il sito pulito sarà inserito lateralmente. La pista ciclabile lineare lungo il percorso di Tzen 5 prosegue con lo sviluppo di una pista ciclabile bidirezionale lungo il viale e il parcheggio sarà ripristinato puntualmente, lateralmente, sul lato est.
File di alberi saranno piantati nella continuità di quelli di Léon Geffroy Street sul marciapiede sul lato est, al fine di fornire due posti auto tra ciascuno, e sul marciapiede sul lato ovest, al fine di fornire ombra e comfort agli utenti del marciapiede e della pista ciclabile. Saranno creati spazi tra alcuni ciuffi di alberi per lo sviluppo di "salotti verdi" (sgabelli individuali che riposano su ciottoli erbosi), contribuendo all'abbellimento e al miglioramento del comfort degli spazi pubblici in questo settore.
La stazione Régnier-Marcailloux*, capolinea meridionale dell'autobus Tzen 5, sarà situata all'incrocio tra Rue Régnier, Rue Marcailloux e Rue de Lugo. Il collegamento tra il capolinea meridionale di Tzen 5 e il nodo degli autobus (TVM, 393), il T9 e la RER C sarà assicurato da un percorso pedonale che attraversa il quartiere Henri Barbusse (in 6 minuti).
* I nomi delle stazioni non sono decisi in questa fase. Sono indicati solo a biglietto provvisorio.