L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Choisy-le-Roi

File di alberi saranno piantati nella continuità di quelli di Léon Geffroy Street sul marciapiede sul lato est, al fine di fornire due posti auto tra ciascuno, e sul marciapiede sul lato ovest, al fine di fornire ombra e comfort agli utenti del marciapiede e della pista ciclabile. Saranno creati spazi tra alcuni ciuffi di alberi per lo sviluppo di "salotti verdi" (sgabelli individuali che riposano su ciottoli erbosi), contribuendo all'abbellimento e al miglioramento del comfort degli spazi pubblici in questo settore.

La stazione Régnier-Marcailloux*, capolinea meridionale dell'autobus Tzen 5, sarà situata all'incrocio tra Rue Régnier, Rue Marcailloux e Rue de Lugo. Il collegamento tra il capolinea meridionale di Tzen 5 e il nodo degli autobus (TVM, 393), il T9 e la RER C sarà assicurato da un percorso pedonale che attraversa il quartiere Henri Barbusse (in 6 minuti).