L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Ivry-sur-Seine

Il percorso Tzen 5 entra a Ivry-sur-Seine attraverso la piattaforma Marcel Boyer, dove si trova la stazione Bruneseau - Marcel Boyer *. In questo settore, fa parte di uno sviluppo realizzato nell'ambito delle operazioni di riqualificazione della RD19 da un lato e della realizzazione della ZAC Ivry Confluences dall'altro. Infatti, Île-de-France Mobilités interverrà solo con materiale leggero e superficiale in questo settore, per attrezzare e vestire le stazioni.

L'autobus Tzen 5 servirà Quai Marcel Boyer e Boulevard Paul Vaillant Couturier fino a Place Gambetta grazie a 3 stazioni situate su questa linea. Su tutta questa sezione, l'autobus Tzen 5 utilizzerà il sito pulito costruito in anticipo dal Dipartimento Val-de-Marne e SADEV 94. Da nord a sud, la piattaforma è inserita in posizione laterale, sul lato ovest di Quai Marcel Boyer, poi sul lato est su Boulevard Paul Vaillant Couturier fino a Place Gambetta, dove si troverà una stazione.

Dopo la futura stazione di Gambetta*, Tzen5 servirà quindi un grande progetto sul territorio, lo ZAC Ivry Confluences, guidato dalla città di Ivry e SADEV 94, che prevede la creazione di 19.000 posti di lavoro, l'arrivo di 11-14.000 abitanti e la creazione di 70-80 classi scolastiche, un college di 600 studenti e un centro universitario. L'arrivo di Tzen 5 faciliterà così l'accesso e il servizio di questa nuova area in rapida evoluzione.

Per quanto riguarda il Boulevard Paul Vaillant Couturier, l'autobus Tzen 5 utilizzerà il proprio sito creato nell'ambito delle operazioni stradali della ZAC Ivry Confluences: la "corsia Ciblex" dedicata al trasporto pubblico e "Le Cours Sud" dove, su questa corsia, l'autobus Tzen 5 corre lateralmente sul lato ovest. Due stazioni sono previste in questo settore: Maurice Gunsbourg* e Bain*.