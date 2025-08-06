Autobus

Nuova lineaParis > Choisy-le-Roi

Immagini

Aggiornato il

Il lavoro del COB e la palizzata lineare

  • Rapporto sul campo sul sito COB, luglio 2025
  • Foto del pannello installato nel giugno 2025
L'evoluzione del sito del futuro Bus Operations Center (COB) nel corso degli anni - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2024

Rapporto sul campo - 2025

  • 2025 - Avenue de France, Pars
  • 2025 - Place Farhat Hached, Parigi
  • 2025 - rue Berlier, Parigi
  • 2025 - rue Bruneseau, Parigi
  • 2025 - Rue Berlier, Parigi / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - Quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
  • 2025 - vista del ponte ferroviario, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - vista dal ponte di attraversamento ferroviario, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - vista dal ponte di attraversamento ferroviario, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2025 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Rapporto sul campo - 2024

  • 2024 - avenue de France, Parigi
  • 2024 - avenue de France, Parigi
  • 2024 - Place Farhat Hached, Parigi
  • 2024 - Place Farhat Hached, Parigi
  • 2024 - Rue Berlier, Parigi
  • 2024 - Rue Berlier, Parigi
  • 2024 - rue Berlier, Parigi / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (vista sul proprio sito realizzata prima della fase
  • 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine (vista sul proprio sito realizzata prima della fase)
  • 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Ponte di attraversamento di Ardoines in costruzione, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Ponte di attraversamento di Ardoines in costruzione, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (vista del proprio sito realizzata in anticipo sulla fase)

Rapporto sul campo - 2023

  • 2023 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Av. de France, Parigi
  • 2023 - ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - ZAC Ivry Confluences
  • 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2023 - Linea T3a, Parigi
  • 2023 - Parcheggio biciclette, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - rue Berlier, Parigi
  • 2023 - rue Bruneseau, Parigi
  • 2023 - Rue Berlier, Parigi 13
  • 2023 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine

Rapporto sul campo - 2022

  • Tours Duo, Parigi 13
  • Rue Bruneseau, Parigi 13
  • Rue Bruneseau, Parigi 13
  • Rue Berlier, Parigi 13
  • Rue Berlier, Parigi 13
  • Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
  • Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • Ponte ferroviario, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Ponte ferroviario, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Rapporto sul campo - 2021

  • Place Farhat Hached, Parigi 13
  • Place Farhat Hached, Parigi 13
  • Place Farhat Hached, Parigi 13
  • Rue Berlier, Parigi 13
  • Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
  • Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Ponte ferroviario, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Sito del futuro Centro Operativo Cob (COB)

Rapporto sul campo - 2020

  • 2020 - capolinea di Tzen 5, percorso pedonale., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - capolinea di Tzen 5, percorso pedonale., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - capolinea di Tzen 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Place Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - rue Bruneseau, , Parigi
  • 2020 - rue Berlier, Parigi
  • 2020 - Place Farhat Hached, Parigi
  • 2020 - avenue de France, Parigi

Rapporto sul campo - 2019

  • 2019 - capolinea Marcailloux, Choisy-le-Roi
  • 2019 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2019 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2019 - Ponte e stazione di Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - rue Berthie-Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Ponte Port-à-l'Anglais, Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - Parigi, rue Berlier, Parigi
  • 2019 - Place Farhat Hached, Parigi
  • 2019 - Place Farhat Hached, Parigi