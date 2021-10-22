L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Parigi 13

Il capolinea settentrionale della linea, la stazione di Grands Moulins*, sarà situato nel 13° arrondissement di Parigi, sull'Avenue de France, all'incrocio con Rue des Grands Moulins per consentire il collegamento con la linea C della RER e la linea 14 della metropolitana, nonché il servizio dei poli commerciali dell'operazione Paris Rive Gauche.

Su Avenue de France, la piattaforma dell'autobus sarà inserita lateralmente in entrambe le direzioni di traffico e sarà mantenuta a 2×1 corsie per le auto. La piattaforma dell'autobus sarà inserita lateralmente in entrambi i sensi di marcia del viale, mantenuta a 2×1 corsie per le auto.

Un'altra stazione sarà costruita in questo settore, Porte de France*, all'incrocio con i Boulevards des Maréchaux e a destra di Place Farhat Hached, in fase di sviluppo nell'ambito dell'operazione Paris Rive Gauche. Questa stazione fornirà un collegamento con il tram T3a e servirà le case e i grattacieli del quartiere in rapida evoluzione.

Il percorso dell'autobus Tzen 5 continua a Parigi 13 attraverso il settore Bruneseau, ancora parte integrante dell'operazione di sviluppo Paris Rive Gauche. In questo settore, il percorso è dissociato: in direzione nord-sud circolerà attraverso rue Bruneseau e in direzione sud-nord attraverso il quai d'Ivry e rue Jean-Baptiste Berlier.