L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Vitry-sur-Seine

Lo Tzen 5 continuerà il suo percorso rue Léon Mauvais, dove il parcheggio rimosso e la strada utilizzata dal Tzen 5 sono a doppio senso, verso la ZAC Gare Ardoines, grazie al nuovo ponte di attraversamento ferroviario (consegna prevista per il 2025). A questo livello sono previste due stazioni (Grande Halle* e Gare Ardoines*), una delle quali sarà destinata a consentire il collegamento con la Gare des Ardoines (interconnessione tra la futura linea 15 del Grand Paris Express e la RER C).

Dopo aver attraversato il ponte, il percorso di Tzen 5 continua verso Choisy-le-Roi attraverso la rue Léon Geffroy. A questo livello, il progetto prevede il ripristino di due corsie di traffico in ogni senso di marcia e parcheggi laterali su entrambi i lati. Il sito di Tzen 5 è inserito in assiale e una stazione (Voltaire *) sarà istituita per servire le attività economiche presenti lungo la strada e il complesso residenziale Balzac. La pista ciclabile lungo Tzen 5 continua con la costruzione di una pista ciclabile bidirezionale sul lato ovest.

Diversi nuovi filari di alberi saranno piantati su questo settore, sostituendo alcuni, rimossi per consentire lo sviluppo della piattaforma sul proprio sito. Questi allineamenti piantati su entrambi i lati delle corsie saranno disposti in modo da fornire due posti auto tra ogni albero e mantenere una distanza comune con il nord di Léon Geoffroy Street situato nella ZAC. Grandi pozzi di alberi saranno costruiti ai loro piedi formando isole di verde tra i parcheggi per mantenere un terreno vivo e permeabile.