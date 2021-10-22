L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Vitry-sur-Seine
Zoom sul percorso di Tzen 5 a Vitry-sur-Seine
Mappa sinottica della linea Tzen5 - sezione Vitry-sur-Seine
L'integrazione urbana e paesaggistica di Tzen 5 a Vitry-sur-Seine
Prospettiva (non contrattuale) dell'inserimento di Tzen 5 a Vitry-sur-Seine © Artélia_Richez Associés
Dettagli del percorso di Tzen 5 a Vitry-sur-Seine
Per entrare nella città di Vitry-sur-Seine, l'autobus Tzen 5 prenderà la piattaforma Jules Guesde attraverso un inserimento laterale della piattaforma sul lato della Senna. Servirà il nord di questo settore attraverso la stazione Port à l'Anglais*. Un sito pulito sarà sviluppato da rue de la Bain a rue Berthie Albrecht, compresa la completa riqualificazione della banchina, con la creazione di due corsie di traffico generale, la continuazione della pista ciclabile bidirezionale seguendo il percorso di Tzen 5 da un capo all'altro (e incontrando su questo settore parte del percorso della futura RER ciclabile), una striscia di parcheggio longitudinale e riparazioni del marciapiede.
Il paesaggio previsto in questo settore nell'ambito del progetto mira a migliorare la qualità del paesaggio delle rive della Senna. Un "nodo vegetato" (fossa vegetale poco profonda che consente l'infiltrazione diretta dell'acqua piovana dal deflusso delle superfici impermeabili) sarà installato sull'isola centrale dei due assi di traffico. L'allineamento di castagni lungo il Quai Jules Guesde sarà conservato come parte del progetto e abbellito con nuove piantagioni per offrire un percorso ombreggiato ai percorsi pedonali, punteggiato da diversi "salotti verdi", panchine di cemento disposte su lastre erbose.
L'autobus Tzen 5 continuerà il suo viaggio a Vitry-sur-Seine prendendo le strade Berthie Albrecht e Edith Cavell per servire il cuore del futuro quartiere della ZAC Seine Gare Vitry. La piattaforma dell'autobus Tzen 5 sarà situata sul lato sud su Albrecht Street e assiale su Cavell Street. Le stazioni previste in questo settore consentiranno il servizio del college realizzato nell'ambito della ZAC, alloggi e aree di attività in mutazione.
Poi, l'autobus Tzen 5 attraversa, servendolo attraverso due stazioni (Ardoines Centre* e Fusillés*), il settore mutevole di Ardoines, via rue Edith Cavell poi rue Eugène Hénaff per raggiungere nuovamente il quai Jules Guesde. In questo settore, l'autobus Tzen 5 circolerà principalmente in un sito non contrassegnato (nel traffico generale), inizialmente. Una volta completata la costruzione della ZAC des Ardoines, Tzen 5 sarà destinato a circolare sul proprio sito in questo settore centrale.
Diversi paesaggi saranno realizzati su questo settore per renderlo più confortevole e di qualità. Un nuovo layout vegetale sarà progettato a livello dello spazio destinato a ricevere la futura stazione Ardoines Centre, ora noiosa e trascurata, al fine di guadagnare in qualità paesaggistica e comfort a questo luogo destinato a vedere la sua frequentazione notevolmente aumentata.
Un centro commerciale di alberi su un prato erboso sarà creato su tutta la parte sulla mediana centrale del Quai Jules Guesde e una passerella pedonale fiancheggiata da massicci di piante perenni e copertura del suolo sul marciapiede del molo. Una fila di alberi sarà piantata nella parte settentrionale dell'incrocio rue Eugène Hénaff / quai Jules Guesde per offrire un vero ambiente verde a questa futura stazione.
Lo Tzen 5 continuerà il suo percorso rue Léon Mauvais, dove il parcheggio rimosso e la strada utilizzata dal Tzen 5 sono a doppio senso, verso la ZAC Gare Ardoines, grazie al nuovo ponte di attraversamento ferroviario (consegna prevista per il 2025). A questo livello sono previste due stazioni (Grande Halle* e Gare Ardoines*), una delle quali sarà destinata a consentire il collegamento con la Gare des Ardoines (interconnessione tra la futura linea 15 del Grand Paris Express e la RER C).
Dopo aver attraversato il ponte, il percorso di Tzen 5 continua verso Choisy-le-Roi attraverso la rue Léon Geffroy. A questo livello, il progetto prevede il ripristino di due corsie di traffico in ogni senso di marcia e parcheggi laterali su entrambi i lati. Il sito di Tzen 5 è inserito in assiale e una stazione (Voltaire *) sarà istituita per servire le attività economiche presenti lungo la strada e il complesso residenziale Balzac. La pista ciclabile lungo Tzen 5 continua con la costruzione di una pista ciclabile bidirezionale sul lato ovest.
Diversi nuovi filari di alberi saranno piantati su questo settore, sostituendo alcuni, rimossi per consentire lo sviluppo della piattaforma sul proprio sito. Questi allineamenti piantati su entrambi i lati delle corsie saranno disposti in modo da fornire due posti auto tra ogni albero e mantenere una distanza comune con il nord di Léon Geoffroy Street situato nella ZAC. Grandi pozzi di alberi saranno costruiti ai loro piedi formando isole di verde tra i parcheggi per mantenere un terreno vivo e permeabile.
* I nomi delle stazioni non sono decisi in questa fase. Sono indicati solo a biglietto provvisorio.