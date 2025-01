Le projet consiste à aménager le troisième et dernier tronçon de la ligne 91.06 (de près de 3 kilomètres), situé dans le quartier de l’École polytechnique, avec des voies dédiées aux bus. Ces dernières permettront d’améliorer la régularité et la fiabilité de la ligne 91.06 dans son ensemble et de répondre à la demande croissante d’une desserte rapide, confortable et sécurisée d’un quartier en fort développement. Par ailleurs, le projet prévoit également la requalification de l’espace public avec la création d’aménagements cyclables le long des voies bus et l’élargissement des trottoirs, qui permettront de sécuriser les parcours de chacun et de favoriser les mobilités actives.