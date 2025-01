Découvrir le projet

Le projet consiste à aménager des voies dédiées aux bus sur le troisième et dernier tronçon de la ligne 91.06 (reliant Massy-Palaiseau à Saclay), situé dans le quartier de l’Ecole polytechnique.

Ce nouvel aménagement, de près de 3 kilomètres, participera à renforcer la régularité et la fiabilité de l’ensemble de la ligne et accompagnera le fort développement du quartier. Grâce à une desserte plus rapide, confortable et sécurisée, il permettra bientôt aux habitants et aux 40 000 nouveaux actifs et étudiants attendus d’ici 2030 dans le quartier, d’accéder plus facilement aux résidences étudiantes, équipements scolaires, entreprises et bâtiments de restauration présents sur le campus.

En complément, la création d’aménagements cyclables (bandes et pistes sécurisées) le long des voies dédiées aux bus et l’élargissement des trottoirs, permettront de sécuriser les parcours des cyclistes et piétons et de favoriser ainsi les mobilités actives.