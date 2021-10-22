Coût du projet et acteurs

Les acteurs

L'État, la Région Ile-de-France, le Département de l'Essonne et la Communauté d'agglomération Paris Saclay financent les études de conception, selon cette répartition :

La Région Île-de-France (49 %)

L’Etat (21%)

La Communauté d'agglomération Paris Saclay (15 %)

Le département de l’Essonne (15%)

Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) en Île-de-France, est le maître d’ouvrage des études de conception.

Le maître d’ouvrage