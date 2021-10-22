Coût du projet et acteurs
Le coût du projet
Infrastructure : travaux estimés à environ 14M€
Exploitation : pris en charge à 100 % par Île-de-France Mobilités
Infographie expliquant que le coût des travaux de l’infrastructure est estimé à environ 14M€ et que l’exploitation est gérée à 100 % par Île-de-France Mobilités.
Il y a une illustration d'un arrêt de bus puis dessous, la répartition des ressources de façon plus détaillées.
L'État, la Région Ile-de-France, le Département de l'Essonne et la Communauté d'agglomération Paris Saclay financent les études de conception, selon cette répartition :
- La Région Île-de-France (49 %)
- L’Etat (21%)
- La Communauté d'agglomération Paris Saclay (15 %)
- Le département de l’Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) en Île-de-France, est le maître d’ouvrage des études de conception.
Les acteurs
L'État, la Région Ile-de-France, le Département de l'Essonne et la Communauté d'agglomération Paris Saclay financent les études de conception, selon cette répartition :
- La Région Île-de-France (49 %)
- L’Etat (21%)
- La Communauté d'agglomération Paris Saclay (15 %)
- Le département de l’Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) en Île-de-France, est le maître d’ouvrage des études de conception.
Le maître d’ouvrage
Île-de-France Mobilités
Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance des solutions innovantes pour toutes les mobilités d’aujourd’hui et de demain. Elle décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports (train, métro, tram, bus et câble) dont elle confie la mise en œuvre à des entreprises de transport. Elle développe également les solutions pour la mobilité comme par exemple Navigo, Vianavigo ou Véligo. Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…) et investit pour améliorer le service rendu chaque jour aux Franciliens (des transports plus performants, plus modernes, plus sûrs, plus confortables… et plus connectés). Île-de-France Mobilités finance à 100 % le matériel roulant et le fonctionnement du TCSP.
Les partenaires financeurs
L’État
Au travers du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (CPER), l’État contribue à la modernisation et au développement des lignes de transports en Île-de-France pour répondre aux enjeux de déplacements et aux attentes des Franciliens. En finançant ce projet, l'État s'engage pour offrir aux franciliens des transports plus performants permettant d’avancer vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé. L'État poursuit son objectif de rendre plus performant le réseau de transport en l'inscrivant dans la dynamique des territoires afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des usagers, d’améliorer l’accès pour tous aux transports et ainsi renforcer l’attractivité de la région Île-de-France. L’État finance les études préalables (DOCP, concertation, schéma de principe, avant-projet) de ce projet, à hauteur de 21 %, conformément au Contrat de Plan État-Région.
La Région Île-de-France
Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La création de nouvelles lignes de bus, métro ou encore de tramways fait partie de ce grand programme. La Région y consacre des moyens financiers très importants. La Région est le premier financeur des études préalables (DOCP, concertation, schéma de principe, avant-projet) de ce projet, et ce, à hauteur de 49 %.
Le Département de l’Essonne
Le Département de l’Essonne est un acteur majeur des mobilités sur son territoire. Il porte l’ambition d’inscrire son réseau routier sur une trajectoire bas-carbone par un partage raisonné et équitable des routes et ouvrages dont il a la charge. Pour ce faire il favorise l’intégration des circulations douces (bus, vélo) et partagée (covoiturage…), les sécurise et œuvre pour fluidifier les déplacements. Il accompagne au quotidien le développement de l’offre de transports collectifs par sa participation financière à de nombreux projets structurants : pour le TCSP Massy-Saclay (Ecole Polytechnique), il finance les études préalables jusqu’à la phase d’avant-projet, à hauteur de 15 %, conformément au Contrat de plan État-Région.
La Communauté d’Agglomération Paris Saclay
Compétence majeure de l’agglo Paris-Saclay, la mobilité constitue l’un des axes prioritaires de son projet de territoire. En tant qu’Autorité Organisatrice de second rang, et conjointement avec Île-de-France Mobilités, l’agglo co-construit et déploie des solutions de mobilités plus durables en faveur des Paris-saclaysiens. A ce titre, elle investit chaque année près de 10 millions d’euros pour déployer de nouvelles lignes de bus, des navettes en libre accès, des mobiliers urbains de transports, des consignes vélos ou encore des outils innovants destinés aux usagers tels que maMob. Elle réalise également de nombreux aménagements visant à rendre les transports en commun et les mobilités actives plus inclusifs (accessibilité, sécurité, stationnement) et plus performants (aménagements de voirie, pistes cyclables, priorité feux). Elle pilote et finance en outre les études et travaux d’intermodalité des principaux pôles gares. Pour ce site propre, l’agglo finance les études préalables (DOCP) à hauteur de 15 %, marquant ainsi son intérêt et son engagement dans la réussite de ce projet.