Combien coûte le projet et qui le finance ?
Infographie expliquant que le coût des travaux de l’infrastructure est estimé à environ 14M€ et que l’exploitation est gérée à 100 % par Île-de-France Mobilités.
L'État, la Région Ile-de-France, le Département de l'Essonne et la Communauté d'agglomération Paris Saclay financent les études de conception, selon cette répartition :
- La Région Île-de-France (49 %)
- L’Etat (21%)
- La Communauté d'agglomération Paris Saclay (15 %)
- Le département de l’Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) en Île-de-France, est le maître d’ouvrage des études de conception.