Aménagements dédiés aux busQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Des aménagements cyclables sont-ils prévus ?
Publié le
Sur le campus, actuellement, les aménagements cyclables sont rares et peu sécurisés. Le projet comprend donc la création d’aménagements cyclables le long des voies dédiées aux bus. Les dimensions généreuses des pistes permettront un usage apaisé et sécurisé de la chaussée, par tous les usagers.
Les stations seront équipées de dispositifs pour le stationnement des cycles.
Carte représentant le tracé des futures pistes cyclables du projet traversant le campus de l'Ecole Polytechnique et rejoignant la route de Saclay.