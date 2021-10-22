Des aménagements cyclables sont-ils prévus ?

Sur le campus, actuellement, les aménagements cyclables sont rares et peu sécurisés. Le projet comprend donc la création d’aménagements cyclables le long des voies dédiées aux bus. Les dimensions généreuses des pistes permettront un usage apaisé et sécurisé de la chaussée, par tous les usagers.

Les stations seront équipées de dispositifs pour le stationnement des cycles.