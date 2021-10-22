Pourquoi la variante Becquerel n’a pas été retenue à ce jour ?

Une variante d’aménagement via l’avenue Becquerel, reliant le boulevard des Maréchaux au rond-point Denfert Rochereau sur l’avenue Descartes, a été étudiée.

Aujourd’hui, le tracé n’a pas été retenu, car cette variante nécessiterait notamment la création d’une nouvelle voirie et la restructuration des équipements sportifs existants. Ce tracé ne permettrait donc pas d’envisager une réalisation à moyen terme du projet en site propre.