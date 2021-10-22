Pourquoi ne pas faire un téléphérique depuis la gare RER Lozère ?

La réalisation d’une liaison de transport par câble pour relier une gare du RER B dans la vallée de l’Yvette au plateau n’est pas apparue comme pertinente dans le cadre de l’étude pilotée par Île-de-France Mobilités en 2017.

Sa faisabilité serait complexe compte tenu des fortes contraintes réglementaires liées en particulier aux enjeux environnementaux du plateau de Saclay. Des survols de bâtiments seraient inévitables, et dans toutes les variantes, le projet serait en covisibilité de logements.

Toutefois, la difficulté principale est celle des prévisions de fréquentation, élevées avant la mise en service de la ligne 18, mais modestes après, conduisant à une rentabilité socio-économique limitée compte tenu des coûts d’un tel projet.