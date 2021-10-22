Quel est le projet de la future ligne 18 du Grand Paris Express ?

Pour faciliter les déplacements des habitants de l’Essonne et des Yvelines, la future ligne 18 du Grand Paris Express, longue de 35 km, desservira 10 gares dont le plateau de Saclay et assurera aussi la mise en relation des grands pôles économiques situés à Orly, Antony, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles.

La ligne 18 sera mise en service :

en 2026, entre Massy-Palaiseau et CEA Saint-Aubin

à l’horizon 2027, entre Massy-Palaiseau et Aéroport d’Orly

à l’horizon 2030, entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers

Pour plus d’informations sur la future ligne 18, allez sur le site https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18