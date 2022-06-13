Quel est l’objectif de la concertation ? Comment participer ?

Cette étape de dialogue avec le territoire s’inscrit dans la démarche qualité d’Île-de-France Mobilités et traduit sa volonté de construire des projets par et pour les usagers des transports en commun. Elle permet à chacun de donner son avis sur le projet et faire part de ses remarques pour l’enrichir.

Du 25 octobre au 28 novembre 2021, les équipes projet d’Île-de-France Mobilités viendront présenter le projet et échanger avec vous lors de rencontres organisées sur le territoire. Vous pourrez alors partager avec elles vos remarques. Vous pouvez également déposer votre avis sur le site internet dédié au projet ou retourner le coupon T du dépliant de présentation du projet.