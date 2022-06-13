Quelles seront les suites données aux avis et remarques recueillis lors de la concertation préalable ?

Tous les avis et remarques ont été pris en compte jusqu’au 28 novembre 2021 inclus. À l’issue de la concertation, Île-de-France Mobilités a élaboré un bilan de la concertation recensant les échanges et avis exprimés. Ce document a été validé en Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités en mai 2022 et mis à la disposition de tous sur le site internet dédié au projet.

Les enseignements tirés de la concertation viendront ainsi nourrir le projet pour qu’il réponde au mieux aux besoins ainsi qu'aux attentes du territoire et guideront la réalisation de la suite des études et la rédaction du Schéma de Principe et du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique.