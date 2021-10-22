Quelles sont les rencontres programmées ?

Les équipes projet d’Île-de-France Mobilités viendront vous rencontrer pour échanger sur le projet et recueillir vos avis et remarques. 3 rencontres sont d’ores et déjà programmées :

le 4 novembre à l’arrêt ENSTA – Les Joncherettes, de 16h30 à 19h30

le 16 novembre, au restaurant inter-entreprise/Crous, (situé au 1 place Rose Dieng-Kuntz, 91120 Palaiseau), de 11h30 à 14h30

le 24 novembre, au cœur de l'École polytechnique, de 12h à 15h