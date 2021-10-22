Qu’est-ce qu’une voie de bus dédiée ou site propre?

C’est une voie qui est uniquement dédiée aux bus et qui bénéficie en complément de la priorité aux carrefours. Ce principe permet une circulation fluide et rapide des bus, qui gagnent en régularité en s’affranchissant ainsi des aléas de la circulation (embouteillages, feux rouges, etc.).

Dans le cadre du projet, ce sont près de 3 kilomètres de voies dédiées aux bus qui seront créés, dans le quartier de l’Ecole Polytechnique. Dans la mesure du possible, les voies dédiées aux bus seront aménagées côte à côte sur la chaussée, dans les deux sens de circulation et dans la continuité des 2 premiers tronçons de la ligne 91.06. Lorsque cette insertion ne sera pas possible, 2 dispositions alternatives d’insertion seront étudiées :