Qu’est-ce qu’une voie de bus dédiée ou site propre?
Publié le
C’est une voie qui est uniquement dédiée aux bus et qui bénéficie en complément de la priorité aux carrefours. Ce principe permet une circulation fluide et rapide des bus, qui gagnent en régularité en s’affranchissant ainsi des aléas de la circulation (embouteillages, feux rouges, etc.).
Dans le cadre du projet, ce sont près de 3 kilomètres de voies dédiées aux bus qui seront créés, dans le quartier de l’Ecole Polytechnique. Dans la mesure du possible, les voies dédiées aux bus seront aménagées côte à côte sur la chaussée, dans les deux sens de circulation et dans la continuité des 2 premiers tronçons de la ligne 91.06. Lorsque cette insertion ne sera pas possible, 2 dispositions alternatives d’insertion seront étudiées :
- Une insertion latérale intérieure où les voies de bus dédiées sont implantées à côté des voies automobiles, côté campus, et favorise la déserte des laboratoires de l’Ecole Polytechnique. Cette insertion permet un accès sécurisé aux piétons.
- Une insertion latérale extérieure où les voies de bus dédiées sont implantées à côté des voies automobiles, côté bois, et favorise la déserte du lycée et des établissements scolaires. Cette insertion permet une meilleure régularité des bus puisque leur circulation ne sera pas interrompue par des accès d’autres usagers de la route.
L'iconographie représente les futurs aménagements des voies dédiées aux bus en insertion latérale intérieure.
De gauche à droite, on retrouve respectivement, le trottoir, les voies dédiées aux bus encadrées par de la végétation, la voirie puis les voies dédiées aux cycles et aux piétons.
L'iconographie représente les futurs aménagements des voies dédiées aux bus en insertion latérale extérieure.
De gauche à droite, on retrouve respectivement, le trottoir, la voirie, les voies dédiées aux bus encadrées par de la végétation puis les voies dédiées aux cycles et aux piétons.