Qu’est-ce qu’un transport en commun en site propre (TCSP) ?

Un transport en commun en site propre (TCSP) est un transport en commun qui emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé.

Le projet de TCSP du quartier de l’Ecole Polytechnique comprend l’aménagement d’un site propre bus continu depuis l’est de l’Ecole, au niveau du carrefour entre la RD 36 et l’avenue Descartes jusqu’à l’ouest de l’Ecole, au niveau de l’avenue du boulevard Monge. Par ailleurs, d’autres lignes pourront circuler sur tout ou partie de cet itinéraire.