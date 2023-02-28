Fin de la concertation ! Après 5 semaines, la concertation préalable sur le projet d’Aménagements de voies dédiées aux Bus entre Aulnay et Tremblay a pris fin le 22 octobre 2021. Plus d’une centaine d’avis ont été reçus entre le 20 septembre et le 22 octobre 2021, via le site internet, le coupon-T ou lors des différentes rencontres et ateliers organisées.

Île-de-France Mobilités et ses partenaires tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à la concertation sur le projet et qui ont pris le temps de formuler leurs avis et leurs propositions.

Dans les prochaines semaines, l’équipe du projet va prendre connaissance de l’ensemble de ces contributions, les analyser, et en tirer des enseignements et des orientations pour les études à venir. L’ensemble sera retranscris dans le « bilan de la concertation », qui sera ensuite approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

À l’issue de ce processus, le bilan de la concertation sera rendu public et mis à disposition sur ce site internet.