Le 21 octobre à 17h30, une nouvelle date pour l’atelier sur le secteur RD40

Un atelier-focus* sur la « RD40 » est organisé par Ile-de-France Mobilités, le jeudi 21 octobre 2021, de 17h30 à 19h, en visioconférence.

Il reste encore quelques places disponibles ! Pour participer, inscrivez-vous en cliquant ici.

L’atelier se déroulera de la façon suivante :

  • Introduction
  • Partie 1 : présentation du secteur : RD40, sur les communes de Villepinte et Tremblay-en-France
  • Partie 2 : atelier en sous-groupes : recueil des avis / remarques / contributions sur le projet présenté
  • Partie 3 : restitution du travail des sous-groupes en plénière
  • Conclusion

*Cet atelier numérique vient remplacer la balade-atelier initialement prévue le 16/10/21, qui a été annulée après plusieurs désistements de dernière minute.