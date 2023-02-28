Le 5 octobre, de 15h30 à 18h30, venez échanger avec les équipes du projet à Villepinte

Le 5 octobre, de 15h30 à 18h30, l’équipe projet d’Île-de-France Mobilités sera présente sur la RD115 à Villepinte et sera en itinérance sur plusieurs arrêts entre Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc et Brassens. L’équipe viendra à votre rencontre pour présenter le projet d’aménagement, échanger, vous remettre le dépliant de présentation du projet avec sa carte T et répondre à vos questions.

D’autres déplacements de l’équipe projet sont programmés :

À l’arrêt du bus 15, gare RER d’Aulnay-sous-Bois | Mardi 12 octobre – 8h –11h

Deux ateliers-balades* sont également programmés le 9 octobre à Aulnay-sous-Bois et le 16 octobre à Tremblay-en-France. Cliquez ici pour plus d’informations sur les ateliers et leurs modalités d’inscription.

* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire