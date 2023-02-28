Participez à la concertation !

Du 20 septembre au 22 octobre 2021, Île-de-France Mobilités organise une concertation préalable pour permettre à chacun de s’informer et de donner son avis sur le projet d’aménagements dédiés aux bus d’Aulnay-sous-Bois à Tremblay-en-France.

Étape importante dans la vie du projet, cette phase de concertation est un temps privilégié d’information et d’échange ; elle a vocation à enrichir le projet et à le faire évoluer grâce aux avis exprimés.

Riverains, usagers, voyageurs, entreprises, associations et collectivités : vous êtes tous invités à participer !