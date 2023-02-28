Première rencontre le 23 septembre, de 17h à 20h, en gare RER du Vert Galant

Le 23 septembre prochain, de 17h à 20h, l’équipe projet d’Île-de-France Mobilités sera présente en gare RER du Vert Galant à Tremblay-en-France. L’équipe viendra à votre rencontre pour présenter le projet d’aménagement, échanger, remettre le dépliant de présentation du projet avec sa carte T et répondre à vos questions.

D’autres déplacements de l’équipe projet sont programmés.

Prochaines rencontres prévues :

À l’arrêt Lapin Sauté à Aulnay-sous-Bois | Jeudi 30 septembre – 13h-16h

Sur la RD115 à Villepinte, en itinérance sur plusieurs arrêts entre Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc et Brassens | Mardi 5 octobre – 15h30-18h30

À l’arrêt du bus 15, gare RER d’Aulnay-sous-Bois | Mardi 12 octobre– 8h –11h

Deux ateliers-balades* sont également programmés le 9 octobre à Aulnay et le 16 octobre à Tremblay-en-France. Cliquez ici pour plus d’informations sur les ateliers et leurs modalités d’inscription.

* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire.