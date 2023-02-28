Rencontrez les équipes du projet le 30 septembre, de 13h à 16h, à l’arrêt Lapin Sauté, à Aulnay-sous-Bois

Le 30 septembre, de 13h à 16h, l’équipe projet d’Île-de-France Mobilités vous donne rendez-vous à l’arrêt Lapin Sauté, à Aulnay-sous-Bois. Venez échanger avec l’équipe, découvrir le projet d’aménagement, poser vos questions et récupérer le dépliant de présentation du projet avec sa carte T.

D’autres déplacements de l’équipe projet sont programmés :

Sur la RD115 à Villepinte, en itinérance sur plusieurs arrêts entre Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc et Brassens | Mardi 5 octobre – 15h30-18h30

À l’arrêt du bus 15, gare RER d’Aulnay-sous-Bois | Mardi 12 octobre – 8h –11h

Deux ateliers-balades* sont également programmés le 9 octobre à Aulnay et le 16 octobre à Tremblay-en-France. Cliquez ici pour plus d’informations sur les ateliers et leurs modalités d’inscription.

* Participation soumise à la présentation du pass sanitaire.