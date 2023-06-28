Allez-vous supprimer des places de stationnement ?

Selon les premières études menées, le projet aura un impact sur environ 120 places de stationnement : rue Jules Vallès et sur la RD115 entre l’arrêt Soleil Levant et Lapin Sauté à Aulnay-sous-Bois, sur l’avenue Martin Luther King à Sevran et sur la RD40 à Tremblay-en-France. Il s’agit d’une première estimation qu’il conviendra d’affiner par la suite. Les études ultérieures auront également pour objet de limiter l’impact sur les usages existants et d’analyser les modalités de restitution le cas échéant. Par exemple, à Sevran, la création d’une zone de stationnement sur la RD 115 (au nord du centre commercial) pour compenser la suppression de places de stationnement sur le tracé sera étudiée.