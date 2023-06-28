Comment sont envisagés les aménagements cyclables ?

Avec le projet, les cyclistes bénéficieront à terme de près de 7.5 km d’itinéraires cyclables. De nouvelles pistes cyclables seront en effet créées pour compléter le réseau existant. Sur certains secteurs, au vu de la largeur des voies et de l’environnement, des aménagements cyclables sont cependant impossibles à mettre en œuvre et la circulation des cycles se fera dans la circulation générale, qui sera alors règlementée en zone 30. Île-de-France Mobilités a échangé avec les associations vélo dans le cadre de la première étape et continuera de les associer dans le cadre de la suite du projet.