Faudra-t-il supprimer des arbres ?

Une première estimation, qu’il conviendra d’affiner par la suite, évalue à un peu moins de 40 le nombre d’arbres impactés par le projet (avec l’option 1 pour Tremblay en France) ; dans le cadre de l’option 2 pour Tremblay-en-France (conservation des 2x2 voies pour la circulation routière), environ 250 arbres seront impactés. Île-de-France Mobilités étudie l’ensemble des solutions permettant de limiter les impacts : replantation d’arbres sur site ou replantation sur d’autres secteurs. À noter que des plantations d’arbres sont prévues dans le cadre des aménagements paysagers du projet.