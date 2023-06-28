Pourquoi faire évoluer l’implantation de certaines stations ?

Dans le cadre du projet d’aménagements dédiés aux bus d’Aulnay-sous-Bois à Tremblay-en-France, différents types de reconfiguration sont à l’étude, dont la création de 3 nouvelles stations :

Sur la route de Mitry (RD115), à proximité immédiate du rond-point desservant l’Hôpital intercommunal Robert Ballanger : cet arrêt permettra de renforcer la desserte du pôle hospitalier, avec une station alternative.

Sur l’avenue Salvador Allande, à proximité du rond-point Salvador Allende/Martin Luther King : il permettrait notamment aux habitants et employés de la zone d’activités à proximité, de bénéficier d’une alternative de desserte du secteur de Sevran-Beauvottes.

Sur le boulevard Robert Ballanger (RD115), en amont du rond-point de la RD115/RD40 : pour desservir les équipements culturels situés au nord de la RD115.

En parallèle et en conséquence de la restructuration de l’itinéraire de la ligne 15, certaines stations ne seront plus desservies par elle : Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens, et les arrêts de la branche Tremblay-en-France. Une analyse ultérieure de la restructuration du réseau de bus existant sera menée afin de préciser les modalités de desserte de ces stations non-incluses dans le périmètre du projet, grâce à une ou plusieurs autres lignes de bus. Cette analyse se fera en lien avec les collectivités concernées et les acteurs associatifs du secteur. Trois arrêts sur le tracé (aujourd’hui desservis par la ligne 15) seront quant à eux supprimés :

Arrêt Art à Aulnay-sous-Bois : situé entre 2 arrêts très fréquentés de la ligne (arrêt Soleil Levant et arrêt Lapin Sauté), à une très faible distance l’un de l’autre, l’arrêt Art est très peu fréquenté (139 usagers en moyenne par jour de semaine – source Keolis - 2016), ce qui en fait l’un des arrêts les moins fréquentés de la ligne 15. Sa suppression permettra d’en améliorer la vitesse commerciale et la régularité, et les usagers disposeront de deux arrêts à proximité (Lapin Sauté ou Soleil Levant)

Arrêt HLM : cet arrêt n’est aujourd’hui desservi qu’en direction d’Aulnay-sous-Bois, à certaines heures de la journée, lorsque le bus réalise un crochet dans le quartier Ambourget. Sa suppression permettra d’améliorer la lisibilité de la ligne 15, et les usagers pourront se reporter sur l’arrêt Ambourget – Cimetière tout proche.

Arrêt Paré : dans le cadre de la reconfiguration du rond-point Robert Schuman, cet arrêt sera supprimé, et les usagers pourront se reporter sur l’arrêt Savigny.

À horizon 2030, la ligne 15 desservira 23 stations sur ses 9,2 kilomètres de parcours d’Aulnay-RER à Vert Galant et devrait quotidiennement transporter 24 000 voyageurs.