Pourquoi restructurer l’itinéraire de la ligne 15 ?

La ligne 15 (Aulnay-sous-Bois RER – Tremblay-en-France Jaurès) est l’une des plus importantes du nord-est francilien avec une fréquentation de l’ordre de 20 000 voyageurs par jour. Il est donc important d’apporter aux différents voyageurs qui l’empruntent, notamment en correspondance avec les 3 gares desservies (Aulnay RER, Sevran-Beaudottes et Vert Galant), un service de qualité. Aujourd’hui, cette ligne :

est intégrée dans la circulation générale, ce qui nuit à sa performance et à la qualité du service (régularité et vitesse commerciale)

présente des particularités de tracé, avec plusieurs terminus/destinations, un nombre d’arrêts et un itinéraire qui varient selon le sens de circulation, ce qui complexifie sa lisibilité.

La réalisation d’un site propre (voies dédiées), d’aménagements fonctionnels, ainsi que la suppression de certains arrêts permettra d’améliorer significativement le fonctionnement de la ligne, avec un gain de temps moyen de 8 à 10 minutes pour se rendre d’Aulnay RER à Vert Galant, pour les 24 000 usagers attendus quotidiennement sur la ligne, dès 2030.