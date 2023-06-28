Quand le projet sera-t-il mis en service ?

Suite à la concertation et à l’établissement du bilan de la concertation, des études préliminaires vont être menées pour finaliser le projet et établir le Schéma de principe. Le projet sera ensuite soumis à enquête publique et pourra être réalisé à moyen terme. À titre indicatif, pour des projets comparables, 8 à 10 ans en moyenne ont été nécessaires entre les études préalables (étape actuelle du projet) et la mise en service de la nouvelle infrastructure. Cette durée tient notamment compte des délais d’obtention des différentes autorisations réglementaires et des délais nécessaires aux acquisitions foncières et à la réalisation d’éventuels dévoiements des réseaux concessionnaires.