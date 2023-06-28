Quel est l’objectif de la concertation ? Comment y participer ?

En 2020, la première phase d’étude du projet a abouti à la parution d’un Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales. C’est sur ce support, qui permet de préciser le projet, ses caractéristiques et son tracé, que s’appuie la concertation. Cette étape de dialogue avec le territoire s’inscrit dans la démarche qualité d’Île-de-France Mobilités et traduit sa volonté de construire des projets par et pour les usagers des transports en commun. Dans cette perspective, votre avis et vos remarques sont importants pour enrichir le projet. Du 20 septembre au 22 octobre 2021, venez rencontrer les équipes projet d’Île-de-France Mobilités lors de rencontres et d’ateliers organisées sur le territoire (dates, horaires et modalités d’inscription disponibles ici) et faites-nous part de vos remarques en déposant un avis ou en retournant le coupon T du dépliant, disponible dans les mairies d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France.