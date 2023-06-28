Quel va être l’impact du projet sur la circulation routière ?

La réalisation de voies dédiées aux bus implique sur certains secteurs une réduction des voies pour la circulation générale : passage de 2x2 voies dédiées à la circulation routière générale à une seule voie (dans chaque sens). Afin de bien évaluer les impacts, des études de circulation ont été réalisées dès la phase amont d’étude, pour visualiser l’évolution du trafic routier à l’horizon 2035. Elles montrent que :

Les niveaux de trafics sur le secteur devraient diminuer sur une très large portion du tracé, en lien avec l’arrivée du Grand Paris Express, excepté sur la RD40 sur laquelle le trafic routier augmente légèrement.

La circulation restera néanmoins dense sur les axes déjà largement empruntés, avec ou sans mise en place d’un site propre (voies dédiées aux bus). En effet, un grand nombre de véhicules circulant sur la RD40 sont en transit et n’échangent pas avec les communes concernées par le projet de TCSP. La réduction de capacité de l’axe dissuaderait ces automobilistes d’emprunter la RD40, qui privilégieraient alors des voies de transit adaptées comme l’autoroute A104 par exemple.

Selon ces premières études, il apparaît que la mise en place du transport en commun en site propre ne détériorera a priori pas les conditions de circulation. Suite au bilan de la concertation et dans le cadre des études (phase de schéma de principe), de nouvelles études de trafic seront réalisées dans l'objectif d'approfondir, selon différents scénarios et en lien avec les collectivités, les impacts du projet sur la circulation routière, pour bien éclairer le choix d’aménagement qui sera finalement proposé à l'enquête publique.