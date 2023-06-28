Quelles seront les suites données aux avis et remarques recueillis lors de la concertation préalable ?

Tous les avis et remarques seront pris en compte jusqu’au 22 octobre inclus. À l’issue de la concertation, Île-de-France Mobilités élaborera un bilan de la concertation recensant les échanges et avis exprimés. Ce document sera validé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités et porté à connaissance de tous (mise en ligne sur le site internet). Les enseignements tirés de la concertation viendront ainsi nourrir le projet pour qu’il réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire et guideront la réalisation de la suite des études et la rédaction du Schéma de Principe et du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique.