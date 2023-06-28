Quelles solutions de desserte sont envisagées pour les arrêts qui ne seront plus desservis par la ligne 15 ?

En conséquence de la restructuration de l’itinéraire de la ligne 15, certaines stations ne seront en effet plus desservies par cette ligne : Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens, et les arrêts de la branche Jaurès. La restructuration du réseau de bus existant sera menée afin de préciser les modalités de desserte de ces stations non-incluses dans le périmètre du projet. La desserte de ces arrêts sera assurée par d’autres lignes du réseau de bus. Ce point sera étudié à une phase ultérieure du projet, pour être au plus proche des besoins du territoire à la date de la mise en service de la nouvelle infrastructure.